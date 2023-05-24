Транспортники заверили, что троллейбусы в Петрозаводске будут ходить, как обычно

Решается вопрос о выделении денег из городского бюджета.

Как сообщили в официальном паблике ПМУП «Городской транспорт», троллейбусы по улицам Петрозаводска будут ходить в обычном режиме. Сейчас решается вопрос о выделении из городского бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, которая дается для компенсации разницы между экономически обоснованным тарифом и тем, что платят пассажиры.

На предприятии напомнили, что в 2023 году экономически обоснованный тариф составляет 52,25 рубля, цена разового билета 38 рублей, а месячного проездного для школьников и студентов — 500 рублей.

Средства субсидии позволят предприятию в том числе произвести оплату электроэнергии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что троллейбусы в Петрозаводске вновь могут отключить от электричества из-за большой задолженности.