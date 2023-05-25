Троллейбусы в Петрозаводске вновь могут отключить от электричества

Еще в начале 2022 года задолженность составляла чуть более 6,5 млн рублей, но за 16 месяцев работы из-за нерегулярных платежей, начисления пеней и судебных издержек она выросла почти в 4,5 раза. Не помогли предприятию погасить долг и мероприятия, реализация которых согласована с Петрозаводским городским Советом: повышение тарифа на разовый проезд, увеличение стоимости проездных билетов в троллейбусах, а также выделение субсидии из бюджета Петрозаводского городского округа.

Ситуацию прокомментировал директор по сбытовой деятельности ООО «Энергокомофорт». Карелия» Владимир Фадеев: «Все это время мы шли навстречу ПМУП «Городской транспорт» и не применяли крайние меры по отключению троллейбусных маршрутов. Мы понимаем, что троллейбусы – это важный пассажирский транспорт, которым пользуются и горожане, и гости Петрозаводска. Несмотря на нашу неравнодушную позицию «Городской транспорт» вновь продолжает накапливать перед нами долги. Для прекращения роста долга наша компания вынуждена начать отключение подстанций, питающих троллейбусные линии».