Транспортный налог на автомобили в угоне взиматься не будет, сообщает Минфин Карелии

Транспорт, находящийся в розыске, не облагается налогом до времени возврата владельцу – такой порядок действует с налогового периода 2018 года.

Об этом говорится в разъяснениях Минфина, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса РФ, пишут "Вести Карелии".

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