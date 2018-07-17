Транспортный налог в Карелии рассчитают по новым ставкам

По теме
Загрузка...
Транспортный налог за 2017 год в Карелии на автомобили и мотоциклы будет рассчитан по новым ставкам – значительно выше, чем годом ранее.
Повышение произойдет согласно изменениям в республиканском законодательстве.
Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно ставка вырастет до 10 рублей с каждой лошадиной силы, что на 4 рубля больше, чем годом ранее.
Для автомобилей с мощность двигателя от 100 л.с. до 150 л.с. налог увеличится с 30 до 35 рублей.
Больше всего пострадают владельцы мощных мотоциклов.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
16.07.2018, 19:40
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
12.07.2018, 09:50
16.07.2018, 11:22
Аналитика
Сегодня 11:57
Политкухня
Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры.
Сегодня 08:58
12.07.2018 11:14
09.07.2018 13:36
Чтиво
13.07.2018 13:29
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии