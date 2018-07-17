Транспортный налог в Карелии рассчитают по новым ставкам

Транспортный налог за 2017 год в Карелии на автомобили и мотоциклы будет рассчитан по новым ставкам – значительно выше, чем годом ранее.

Повышение произойдет согласно изменениям в республиканском законодательстве.

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно ставка вырастет до 10 рублей с каждой лошадиной силы, что на 4 рубля больше, чем годом ранее.

Для автомобилей с мощность двигателя от 100 л.с. до 150 л.с. налог увеличится с 30 до 35 рублей.

Больше всего пострадают владельцы мощных мотоциклов.

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