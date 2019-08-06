Трассу "Кола" перекроют из-за разведения моста

Новости по теме
Загрузка...
В среду, 7 августа, федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разведением моста через Свирь.
На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 7 августа в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В период с 8.50 до 10.50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. В это время движение по трассе будет полностью перекрыто.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
03.08.2019, 10:04
31.07.2019, 12:30
31.07.2019, 12:27
05.08.2019, 20:49
01.08.2019, 13:29
Аналитика
06.08.2019 10:00
Капитал
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
05.08.2019 11:00
01.08.2019 16:48
01.08.2019 13:29
Чтиво
06.08.2019 13:20
Личное мнение
Директор научно-информационного центра "Мемориал" Ирина Флиге рассказала, в чем сегодняшний смысл самого известного места памяти жертв сталинских репрессий в Карелии.
31.07.2019 22:56
25.07.2019 13:22
Медиа
06.08.2019 16:23
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии