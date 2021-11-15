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Трассу «Кола» перекрыли из-за снегопада

Новости. Общество
10:35, 23 Декабря 2021
фото: © mach-equip.ru

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На участке трассы в Мурманской области временно закрыто движение для всех видов транспорта, сообщили в Упрдор «Кола».

По сообщению Управления, из-за плохой видимости из-за сильного снегопада временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1408 по 1511 км автодороги Р-21 «Кола».

Перекрытый из-за плохих метеоусловий участок дороги в Мурманской области можно объехать по другому маршруту  Мурманск–Лотта –поселок Приречный–Никель.

На перекрытом участке трассы в настоящее время работают пять комбинированных дорожных машин, трактор, автогрейдер, погрузчик.

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Комментарии

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кир
2021-12-23 12:46:59
Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.©
Гость
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