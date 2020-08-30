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Трассу в Ленобласти сегодня временно перекроют

Новости. Общество
11:48, 31 Августа 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Дорогу перекроют 31 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сегодня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вниз по реке судна "Нереис" с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. 

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