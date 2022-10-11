Трассу, ведущую в Карелию, перекроют из-за непогоды

Причиной переноса закрытия трассы на 19 октября стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Разводка Ладожского моста в Ленинградской области, запланированная на 18 октября 2022 года, была перенесена по просьбе судовладельца на один день. Мост в связи с проходом по Неве буксирного состава из трех судов будет разведен в среду, 19 октября, с 15.00 до 15.45.

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых суда не успели подойти к ранее запланированному времени.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать информацию при планировании маршрутов.