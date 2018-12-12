15:44, 12 Декабря 2018
Требования мэрии Петрозаводска к внешнему виду урн для мусора признаны незаконными
Новости по теме
Загрузка...
Прокуратура Петрозаводска направила администрации города представление с требованием внести изменения в правила установки урн для мусора, согласно которым такие урны должны обязательно иметь определенную конструкцию и внешний вид.
Решение прокуратуры было принято после проверки, инициированной уполномоченным по правам предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой.
По ее словам, к ней обратился директор одного из предприятий города и пожаловался на администрацию, которая обвинила его в нарушении обязательных требований по установке урн для сбора мусора, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
Аналитика
Сегодня 11:35
Обществоведение
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
Сегодня 10:49
Сегодня 09:14
10.12.2018 15:35
07.12.2018 12:37
Чтиво
Сегодня 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии