Требования мэрии Петрозаводска к внешнему виду урн для мусора признаны незаконными

Прокуратура Петрозаводска направила администрации города представление с требованием внести изменения в правила установки урн для мусора, согласно которым такие урны должны обязательно иметь определенную конструкцию и внешний вид.

Решение прокуратуры было принято после проверки, инициированной уполномоченным по правам предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой.

По ее словам, к ней обратился директор одного из предприятий города и пожаловался на администрацию, которая обвинила его в нарушении обязательных требований по установке урн для сбора мусора, пишут "Вести Карелии".

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