Требования по QR-кодам для мест массового скопления людей в Карелии отменят, но не для всех

Власти Карелии рассматривают возможность отмены требований о наличии QR-кодов у посетителей заведений с массовым скоплением людей, но при определенных условиях.

Об этом сообщил сегодня в эфире программы «Личный прием» на телеканале ОТР вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

«Правительство региона рассматривает возможность отменить требования по QR-кодам. Сейчас нужно пережить этот период — сложный не только для республики, сложный для всей страны. Дальнейшие меры возможны при соответствующей эпидемиологической обстановке по снятию, например, QR-кодов. Но только в отношении тех компаний, которые своевременно получили паспорта коллективного иммунитета. Я хочу обратиться ко всем нашим предпринимателям, представителям общепита, гостиниц, что да, скорее всего эти меры будут отменены после прохождения этого сложного периода, но только в отношении тех компаний, которые своевременно получили паспорта коллективного иммунитета. Для тех, кто паспорта не получили, этих послаблений не будет», — сказал Родионов.