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Требования по QR-кодам для мест массового скопления людей в Карелии отменят, но не для всех

Новости. Общество
19:27, 27 Октября 2021
фото: © БИЗНЕС Online

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Власти Карелии рассматривают возможность отмены требований о наличии QR-кодов у посетителей заведений с массовым скоплением людей, но при определенных условиях.

Об этом сообщил сегодня в эфире программы «Личный прием» на телеканале ОТР вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

«Правительство региона рассматривает возможность отменить требования по QR-кодам. Сейчас нужно пережить этот период — сложный не только для республики, сложный для всей страны. Дальнейшие меры возможны при соответствующей эпидемиологической обстановке по снятию, например, QR-кодов. Но только в отношении тех компаний, которые своевременно получили паспорта коллективного иммунитета. Я хочу обратиться ко всем нашим предпринимателям, представителям общепита, гостиниц, что да, скорее всего эти меры будут отменены после прохождения этого сложного периода, но только в отношении тех компаний, которые своевременно получили паспорта коллективного иммунитета. Для тех, кто паспорта не получили, этих послаблений не будет», — сказал Родионов.

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Комментарии

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Сеня
2021-10-27 20:15:13
Только ввели и уже отменяют . Ужас , кто нами правит ? Что же их так кидает ? И в своём ли они уме пребывают , вопрос хм .
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-27 20:08:57
Если официанты даже не трудоустроены - о каком коллективе идет речь?
Leopol'd
2021-10-27 19:56:05
Т.е. если сотрудники привиты и заражают посетителей, то это уже не важно. Главное отчитаться наверх, что много привитых!
Гость
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