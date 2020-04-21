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Трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске

Новости. Общество
14:10, 22 Апреля 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Петрозаводчанам, нарушающим режим самоизоляции, грозит административное наказание, сообщили в администрации Петрозаводска.

Три протокола составлено сегодня по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Представители Администрации совместно с сотрудниками Управления МВД России по Петрозаводску провели рейд, направленный на выявление в городе нарушителей режима самоизоляции.

В ходе проверки были опрошены граждане на Онежской набережной и на проспекте Ленина в районе Петрозаводского государственного университета. Среди прохожих оказались не только те, кто шел в магазин, поликлинику или на работу, но и праздно гуляющие горожане.

По итогам проверки в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" были составлены три протокола, гражданам вручены судебные повестки. Выявленные правонарушения предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Администрация напоминает, что в условиях повышенной готовности граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, ответственно относиться к личной и общественной безопасности. Выходить из дома без уважительной причины, в том числе на прогулку или в гости, в условиях распространения инфекции запрещено.

Рейды представителей администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются.

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