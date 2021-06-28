Трех пьяных водителей поймали в понедельник автоинспекторы Петрозаводска

Нарушителей ждут серьезные санкции, сообщили в ГИБДД карельской столицы.

Автоинспекторы Петрозаводска отстранили за вчерашний день, 28 июня, трех нетрезвых водителей.

За управление автомобилем в пьяном состоянии нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

ГИБДД Петрозаводска напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде может привести к печальным последствиям как для самого водителя, так и для совершенно невинных людей, и призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.