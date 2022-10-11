Трехкратный обладатель Кубка мира по самбо отработал приемы борьбы с сотрудниками СИЗО в Карелии

Мастер спорта международного класса по самбо Рашад Мурадов провел мастер-класс для сотрудников СИЗО-1, сообщили в УФСИН Карелии.

Занятие для сотрудников отдела конвоирования СИЗО-1 организовал Рашад Мурадов — сотрудник УФСИН России по Республике Карелия, мастер спорта международного класса по самбо, чемпион России. Рашад выступал в составе сборной нашей страны, трижды становился обладателем Кубка мира. Подготовкой самбиста многие годы занимался заслуженный тренер России Илья Шегельман совместно со своим сыном Романом.



Встреча с сотрудниками уголовно-исполнительной системы началась с озвучивания правил техники безопасности и разминки. Затем Рашад Мурадов устроил показательное выступление, продемонстрировав различные защитные техники, атакующие и комбинированные приемы борьбы. После чего отработал их вместе с участниками мастер-класса.