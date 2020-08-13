Треть кандидатов в главы поселений Карелии являются самовыдвиженцами

В единый день голосования 13 сентября жители десяти сельских поселений республики будут выбирать руководителей своих муниципальных образований.

"Единая Россия" и ЛДПР оказались единственными политическими партиями, которые выдвинули своих кандидатов на всех выборах глав муниципальных образований. "Справедливая Россия" выставила на эту предвыборную гонку только трех участников, КПРФ – двух, а некогда претендовавшее на роль главной оппозиционной партии Карелии "Яблоко" от участия в сентябрьских выборах отказалось полностью.

Такая картина весьма точно отражает региональную партийную палитру, где почти не осталось цветового разнообразия, однако в такой ситуации избиратели могут предпочесть простые карандаши. Не удивительно, что самовыдвиженцами является треть из 37 зарегистрированных кандидатов на должности глав сельских поселений республики.

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