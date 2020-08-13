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Треть кандидатов в главы поселений Карелии являются самовыдвиженцами

Новости. Политика
16:54, 13 Августа 2020
фото: ©Николай Смирнов/Столица на Онего
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В единый день голосования 13 сентября жители десяти сельских поселений республики будут выбирать руководителей своих муниципальных образований.

"Единая Россия" и ЛДПР оказались единственными политическими партиями, которые выдвинули своих кандидатов на всех выборах глав муниципальных образований. "Справедливая Россия" выставила на эту предвыборную гонку только трех участников, КПРФ – двух, а некогда претендовавшее на роль главной оппозиционной партии Карелии "Яблоко" от участия в сентябрьских выборах отказалось полностью.

Такая картина весьма точно отражает региональную партийную палитру, где почти не осталось цветового разнообразия, однако в такой ситуации избиратели могут предпочесть простые карандаши. Не удивительно, что самовыдвиженцами является треть из 37 зарегистрированных кандидатов на должности глав сельских поселений республики.

Читайте подробнее в статье "Карелию ждет жаркая политическая осень"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-13 17:02:53
Яблочнутая либерастня как обычно облажалась. Только в интернетиках протестовать горазды. :) Теперь даже не двухпроцентные, а нольпроцентные. Так и буду впредь их обозначать - нольпроцентные балаболы. Балетмейстер поташев будет тихо грустить возле стелы на площади.
Гость
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