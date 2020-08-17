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Третий год подряд в центре Петрозаводска проваливается асфальт (ФОТО)

Новости. Общество
15:20, 18 Августа 2020
фото: © коллаж dtpptz/мэрия Петрозаводска
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Асфальт просел на пересечении проспекта Ленина с улицей Дзержинского, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Асфальт провалился около канализационного люка в том же месте, где проседал и в 2018, и в 2019 годах.

В 2019 году, перед проведением работ по ремонту дорожного полотна по проспекту Ленина указанный участок вскрывали, устраняли недостатки и проводили комиссионное обследование совместно со специалистами. Однако в этом году ситуация повторилась.

АО "ПКС-Водоканал" разберет покрытие на площади, превышающей площадь просадки, осуществит выемку грунта и подготовит новое уплотненное основание.

Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" в рамках гарантийного обслуживания заасфальтирует участок.

Укладка дорожного полотна намечена на начало сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-18 15:45:59
Это теперь вечный головняк, не иначе. Раньше умели строить на века, а теперь только создавать вечные проблемы научились.
Саныч
2020-08-18 15:40:28
Руки прочь от легенды!
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