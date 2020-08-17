Третий год подряд в центре Петрозаводска проваливается асфальт (ФОТО)

Асфальт просел на пересечении проспекта Ленина с улицей Дзержинского, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Асфальт провалился около канализационного люка в том же месте, где проседал и в 2018, и в 2019 годах.

В 2019 году, перед проведением работ по ремонту дорожного полотна по проспекту Ленина указанный участок вскрывали, устраняли недостатки и проводили комиссионное обследование совместно со специалистами. Однако в этом году ситуация повторилась.





АО "ПКС-Водоканал" разберет покрытие на площади, превышающей площадь просадки, осуществит выемку грунта и подготовит новое уплотненное основание.



Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" в рамках гарантийного обслуживания заасфальтирует участок.



Укладка дорожного полотна намечена на начало сентября.