ФОТО: В центре Петрозаводска опять провалился асфальт

На перекрёстке улиц Ленина - Дзержинского провалился асфальт в том же месте, где и в 2018 году.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал фото провала асфальта на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского, перед ТЦ "Макси".

"ПАЗики прямо по нему проезжают, рогатые тоже, - написал в комментарии к фото горожанин. - Скоро, видимо, портал откроется. А кто-то из ночных гонщиков может неприятно взлететь. 051 сказали, что знают со вчерашнего дня".

Отметим, что в апреле 2018 года у этого колодца уже обрушался асфальт.



фото: мэрия Петрозаводска