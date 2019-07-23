ФОТО: В центре Петрозаводска опять провалился асфальт

Новости по теме
Загрузка...
На перекрёстке улиц Ленина - Дзержинского провалился асфальт в том же месте, где и в 2018 году.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал фото провала асфальта на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского, перед ТЦ "Макси".
"ПАЗики прямо по нему проезжают, рогатые тоже, - написал в комментарии к фото горожанин. - Скоро, видимо, портал откроется. А кто-то из ночных гонщиков может неприятно взлететь. 051 сказали, что знают со вчерашнего дня".
Отметим, что в апреле 2018 года у этого колодца уже обрушался асфальт.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
16.07.2019, 13:09
18.07.2019, 16:19
Аналитика
22.07.2019 15:48
Обществоведение
Сына судьи Лахденпохского района арестовали за избиение сотрудника Росгвардии.
22.07.2019 11:25
19.07.2019 13:25
16.07.2019 13:09
15.07.2019 12:54
Чтиво
22.07.2019 12:58
Личное мнение
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
18.07.2019 16:19
18.07.2019 11:34
18.07.2019 11:31
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии