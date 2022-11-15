Три авиационных бомбы были найдены в лесах Карелии (ФОТО)

Почти 80 взрывоопасных предметов были найдены при поиске павших воинов, а также на лесозаготовках.

Как сообщили в паблике «Карельской республиканской поисково-спасательной службы», специалисты поисково-спасательного подразделения разминирования и взрывных работ в Питкярантском, Лахденпохском, Медвежьегорском и Суоярвском районах изъяли 79 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Все эти предметы были найдены во время поиска и захоронения погибших воинов, а также во время лесозаготовок.

В числе изъятых: 3 авиабомбы, 24 минометные мины различных калибров, 10 артиллерийских снарядов различных калибров, 28 ручных гранат различных типов, 1 противотанковая мина, 2 взрывателя к минометным минам, 11 запалов к ручным гранатам.

Саперы обезвредили и впоследствии уничтожили все взрывоопасные предметы на специальном полигоне.