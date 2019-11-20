Три авто столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

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ДТП произошло на пересечении ул. Кирова и Малая Слободская.
Момент аварии, которая случилась 20 ноября в 16.30, зафиксировала камера наружного наблюдения.
Информация о пострадавших уточняется.
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