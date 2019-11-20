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Новости. Происшествия
20:27, 20 Ноября 2019
фото: vk.com

Три авто столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

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ДТП произошло на пересечении ул. Кирова и Малая Слободская.

Момент аварии, которая случилась 20 ноября в 16.30, зафиксировала камера наружного наблюдения.

Информация о пострадавших уточняется.

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