Три автомобиля столкнулись на аварийном пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На переходе возле остановки «Курган» произошла очередная авария.

Еще одно ДТП — уже второе менее, чем за сутки — произошло в Петрозаводске на Комсомольском проспекте, на пешеходном переходе возле остановки «Курган». Там столкнулись сразу три автомобиля.

Столкновение произошло в 7.46 утра 19 января. Судя по видео, а момент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», два автомобиля затормозили перед вышедшим на переход пешеходом, а водитель третьего не успел среагировать и врезался в них.

Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.