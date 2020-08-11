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Три брата из Петрозаводска стали лауреатами международного музыкального конкурса

Новости. Культура
08:20, 12 Августа 2020
фото: Музыкальная школа №1 им. Гельмера Синисало/vk.com/sinisalo_ptz
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Воспитанники Детской музыкальной школы имени Гельмера Синисало Михаил, Павел и Александр Касяник победили в VI международном конкурсе "Волшебство звука", сообщили в администрации Петрозаводска.

Жюри в дистанционном формате высоко оценило исполнительское мастерство воспитанников Детской музыкальной школы имени Гельмера Синисало. В номинации "Фортепиано" Михаил и Павел стали лауреатами I степени, а Александр – лауреатом II степени. Братья занимаются у преподавателя Ирины Четвериковой.


Администрация Петрозаводска

Помимо этого, Михаил завоевал Гран-При конкурса в номинации "Народные инструменты". Игре на домре юный музыкант учится у преподавателя Надежды Заиграевой.

В мэрии отметили, что четвёртый брат из творческой семьи – Иван - пошёл по стопам старших и уже на этот год собирается поступать в подготовительный класс музыкальной школы.

Ранее школьница из Петрозаводска удивила жюри международного конкурса.

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