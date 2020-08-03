Школьница из Петрозаводска удивила жюри международного конкурса

Петрозаводчанка победила сразу в нескольких вокальных и инструментальных номинациях онлайн-конкурса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Воспитанница Музыкальной школы №1 им. Гельмера Синисало Лидия Ванаг вошла в число лучших на первом международной фестивале "Секрет победы".



Конкурс проходил в онлайн-формате.

Девушка завоевала награды сразу по нескольким направлениям. Дипломы Лаурета I степени Лидия получила в номинациях "Эстрадный вокал", "Джазовый вокал" и "Инструментальное исполнительство – саксофон", II степени – в номинации "Мировой хит в джазовой обработке", Гран-При – в номинации "Джазовый вокал + саксофон". Помимо этого, петрозаводчанке вручили сертификат на участие в офлайн-конкурсе международного проекта "Дети XXI века" в 2021 году.

Благодарственными письмами за подготовку победителя организаторы отметили преподавателей Анну Баркову (вокал) и Александра Девятко (саксофон).