Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщили в СК.

Напомним, сегодня рано утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, отчего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.

Кроме того, по сообщению «РИА Новости», президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Комиссия выяснит причины произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав, в том числе, войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

В связи с ЧП в пути задержались восемь поездов.