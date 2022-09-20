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Восемь пассажирских поездов опоздают из-за взрыва на Крымском мосту

Новости. Происшествия
12:25, 08 Октября 2022
фото: © фото очевидца "РИА Новости"

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В РЖД перечислили поезда, которые не придут вовремя в пункт назначения из-за ЧС в Крыму, говорится на сайте компании.

Восемь поездов опоздают в пути из-за чрезвычайной ситуации на Крымском мосту. Уже сейчас задерживаются пассажирские составы по маршрутам № 28 Москва – Симферополь и № 170 Санкт-Петербург - Симферополь.

Также опоздают поезда: № 72 Санкт-Петербург – Симферополь; № 28 Москва – Симферополь; № 76 Омск – Симферополь; № 166 Москва – Симферополь; № 141 Симферополь – Пермь; № 373 Симферополь – Смоленск.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров, говорится на сайте компании РЖД.

На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская. В компании создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.

Кроме того, по сообщению «РИА Новости»,  президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Комиссия выяснит причины произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав, в том числе, войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

Напомним, сегодня рано утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, отчего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительной информации пострадавших нет.

Фото предоставил РИА Новости очевидец.

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