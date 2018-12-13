Три человека пострадали в ДТП в Карелии, сообщают участники аварии

Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Прионежском районе Карелии.

"Сегодня в 7:40 произошла авария на 20 км (около Орзеги), в которой я, моя маленькая сестра и мама пострадали", - пишет участница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" Юлия Великанова.

Девушка просит звонить очевидцев по телефону (911) 052 45 73.

Как следует из фото, участниками аварии стал легковой и грузовой автомобили.

"Также разыскивается Renault Duster болотного цвета, который в это же время проезжал на этом участке дороги", - добавила она.