Три человека пострадали в ДТП в Карелии, сообщают участники аварии

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Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Прионежском районе Карелии.
"Сегодня в 7:40 произошла авария на 20 км (около Орзеги), в которой я, моя маленькая сестра и мама пострадали", - пишет участница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" Юлия Великанова.
Девушка просит звонить очевидцев по телефону (911) 052 45 73.
Как следует из фото, участниками аварии стал легковой и грузовой автомобили.
"Также разыскивается Renault Duster болотного цвета, который в это же время проезжал на этом участке дороги", - добавила она.
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