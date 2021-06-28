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Три года лишения свободы грозит директору фирмы в Петрозаводске, который год не платил зарплату рабочим

Новости. Общество
08:20, 29 Июня 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2020 году и в 2021 году руководство общества с ограниченной ответственностью при ведении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату в размере свыше 2,5 миллионов рублей тридцати работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, и принятие комплексных мер по восстановлению нарушенных трудовых прав работников.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-29 09:29:19
7000рв месяц, в среднем. Точно, как в докладе карелиястат о средней зарплате в РК!
кир
2021-06-29 08:28:08
Видимо, не всё так просто как вы тут описываете. - сказал знающий кот. Мы не заточены для рынка.
Гость
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