Три проекта из Карелии победили во всероссийском конкурсе «Добрый лед»

Проекты развития детского хоккея из районов Карелии получат поддержку благотворительного фонда, сообщили в Минспорта Карелии.

Завершился этап рассмотрения заявок на конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лёд». По результатам заседания Экспертного совета поддержку получит 21 проект из 6 регионов страны, среди которых 3 проекта из Карелии.

В число победителей вошли проекты Калевальской районной детско-юношеской спортивной школы, Повенецкого библиотечно-досугового центра, а также спортивного клуба «Забивака» (Пиндуши).

Напомним, что программа развития детского ледового спорта «Добрый лед» реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью формирования дополнительных возможностей для детского хоккея. Всего на конкурс было представлено 75 заявок из 16 российских регионов.