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Три проекта из Карелии победили во всероссийском конкурсе «Добрый лед»

Новости. Общество
18:40, 28 Мая 2021
фото: © Минспорта Карелии

Проекты развития детского хоккея из районов Карелии получат поддержку благотворительного фонда, сообщили в Минспорта Карелии.

Завершился этап рассмотрения заявок на конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лёд». По результатам заседания Экспертного совета поддержку получит 21 проект из 6 регионов страны, среди которых 3 проекта из Карелии.

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В число победителей вошли проекты Калевальской районной детско-юношеской спортивной школы, Повенецкого библиотечно-досугового центра, а также спортивного клуба «Забивака» (Пиндуши).

Напомним, что программа развития детского ледового спорта «Добрый лед» реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью формирования дополнительных возможностей для детского хоккея. Всего на конкурс было представлено 75 заявок из 16 российских регионов.

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Комментарии

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Виктор
2021-05-28 18:58:02
Админ, Минспорта в Карелии нет. Теперь это Минобразования.
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