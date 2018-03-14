Три трактора сгорели в Петрозаводске за минувшие сутки

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В карельской столице во вторник сгорели три трактора на предприятиях, сообщает ЕДДС Петрозаводск.
Так, в 11.44 на 2-м км Пряжинского шоссе загорелся трактор, принадлежащий ООО "Магазин - стройцентр". Еще один трактор был поврежден огнем. Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются.
В 22.20 на улице Птицефабрика произошел пожар в ангаре, принадлежащем ООО "Корм". Повреждена кабина трактора. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.
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