Три трактора сгорели в Петрозаводске за минувшие сутки

В карельской столице во вторник сгорели три трактора на предприятиях, сообщает ЕДДС Петрозаводск.

Так, в 11.44 на 2-м км Пряжинского шоссе загорелся трактор, принадлежащий ООО "Магазин - стройцентр". Еще один трактор был поврежден огнем. Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются.

В 22.20 на улице Птицефабрика произошел пожар в ангаре, принадлежащем ООО "Корм". Повреждена кабина трактора. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.