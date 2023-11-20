Три водителя в Петрозаводске подвергли опасности жизнь своих детей

В воскресенье автоинспекторы пресекли три нарушения правил перевозки детей.
В воскресенье автоинспекторы пресекли три нарушения правил перевозки детей. Об этом сообщили в ГИБДД карельской сстолицы.
В отношении нарушителей вынесли постановления об административных правонарушениях.
Горе-водители заплатят штраф 3 тысячи рублей.
Госавтоинспекция призывает водителей ответственно относиться к безопасности детей и соблюдать правила дорожного движения.
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