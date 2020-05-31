Триллер "Приди ко мне" на Wink: по мотивам "Рассказов служанки" или новое слово о сектантстве (18+)

1 июня платформа КАРОАрт.LIVE и видеосервис Wink представят новую картину европейского кинорежиссера Малгожаты Шумовской – мистический триллер "Приди ко мне" от компании Capella Film.

Партнеры предлагают программу на весь первый летний вечер. В 18.00 на YouTube-канале КАРО.Арт начнется онлайн-встреча с Малгожатой Шумовской, собеседником которой будет кинокритик Денис Вирен. А уже в 19.00 в видеосервисе Wink можно будет посмотреть фильм, зрители имеют возможность приобрести цифровой промокод для этого на сайте "КАРО".

"Приди ко мне" рассказывает о таинственной секте, обитающей в лесу и состоящей только из женщин и загадочного Пастыря. В центре сюжета — история юной девушки Селы, которая с самого рождения живет в лесу в окружении "жен", "сестер" и Пастыря, ставшего для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Села начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность. "Приди ко мне" предлагает не просто взгляд на секту изнутри, а точку зрения жертвы, готовой восстать против сложившихся обстоятельств.

Главную роль в картине сыграла восходящая голливудская звезда Рэффи Кэссиди, известная по работам в фильмах "Вокс люкс" и "Убийство священного оленя". Образ деспотичного Пастыря в картине воплотил актер Михиль Хаусман, знакомый зрителям по сериалам "Игра престолов" и роли в мелодраме "Век Адалин".

"Сейчас мы особенно скучаем по премьерам, по возможности обсудить фильмы вместе с их создателями и кинокритиками, задать им вопросы и поделиться впечатлениями. Поэтому, чтобы не терять контакт с нашими зрителями, мы временно решили перенести премьеры в цифровое пространство. И очень рады, что первая наша премьера мистического триллера “Приди ко мне” пройдет совместно с нашим постоянными партнерами: проектом КАРО.Арт и видеосервисом Wink. С июня и до момента открытия кинотеатров мы планируем показывать две-три премьеры каждый месяц с участием создателей фильмов и известных кинокритиков. Поверьте, наши фильмы и гости вас не разочаруют", – рассказала руководитель компании Capella Film Надежда Мотина.

У картины "Приди ко мне" сложилась успешная фестивальная судьба, начиная с премьеры на международном кинофестивале в Торонто и участием в основном конкурсе смотра в Сан-Себастьяне, заканчивая успешными показами в Гетеборге и Лондоне. Говоря о картине, критики проводят параллели с нашумевшим хоррором Ари Астера "Солнцестояние" и сериалом "Рассказ служанки". Авторы рецензий особенно отмечают не только выдающиеся художественные достоинства ленты, но и актерские работы, особенно мастерство семнадцатилетней Кэссиди, которой уже сейчас прочат большое будущее.

"Видеосервис Wink предлагает своим зрителям многотысячную коллекцию кинокартин на самые разные вкусы – и блокбастеры, и арт-хаус для настоящих синефилов. Новая картина Малгожаты Шумовской обязательно найдет своих зрителей среди миллионов наших подписчиков, особенно тех, кто следит за актуальным авторским кино. Онлайн-встреча с режиссером и просмотр премьеры в Wink – отличная программа на первый летний вечер", – сказал Директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Новая работа Малгожаты Шумовской продолжает исследовать вопросы сектантства и созависимых отношений, проявившихся с новой силой в работах ведущих кинематографистов в последнее время. В 2019 году влияние Чарльза Мэнсона и его семьи на массовую культуру отразили в фильмах "Однажды…в Голливуде" и "Охотник за разумом" Квентин Тарантино и Дэвид Финчер.

"Приди ко мне" – копродукция Ирландии, Бельгии и США, результат сотрудничества сразу нескольких успешных продюсеров современного авторского кино. Среди создателей картины – продюсеры фильмов "Одержимость", "Ведьма", "Драйв", "Дорогая Венди", дилогии "Нимфоманка".

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

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