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ТРК "ЛОТОС PLAZA" каждый день дарит 10 000 рублей на новогодний шоппинг

Новости. Экономика
13:05, 15 Декабря 2020
фото: © ТРК "ЛОТОС PLAZA"
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До самой волшебной Новогодней ночи осталось меньше месяца.

Мы бегаем по магазинам в поисках подарков любимым, ломаем голову над тем, что надеть на торжество и мечтаем о своем подарке от деда Мороза.

ТРК "ЛОТОС PLAZA" готов исполнить ваши желания! С 14 по 27 декабря торгово-развлекательный комплекс каждый день дарит подарочные карты на 10 000 рублей и множество крутых подарков от партнеров акции: сертификаты на стильную одежду и косметику, электронику и наборы для творчества, потрясающую бижутерию, сувениры и сладости, всего и не перечислить!

Что для этого нужно сделать? Все очень просто: прийти в ТРК "ЛОТОС PLAZA" в период с 14 по 27 декабря, совершить покупку в любом магазине комплекса на сумму от 2000 рублей, зарегистрировать чек на стойке информации на 1 этаже и стать обладателем заветного подарка!

Дед Мороз существует, проверьте сами в ТРК "ЛОТОС PLAZA".

С подробностями акции вы можете ознакомиться на сайте ТРК https://lotosplazaptz.ru/sobytiya1/sobytiya/novogodnyaya_akciya_v_trk_lotos_plaza/

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