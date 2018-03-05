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Новости. Экономика
13:22, 05 Марта 2018

ТРК "ЛОТОС PLAZA" подарит любимым женщинам праздник весеннего венецианского карнавала и 1000 цветов

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Восьмое марта – особенная дата! В этот день хочется окружить прекрасную половину человечества теплом и вниманием, удивлять и радовать.

Но что делать, если генерировать удивительные идеи для поздравлений из года в год все труднее? Вам на помощь придет "ЛОТОС PLAZA"!

В этом году команда ТРК "ЛОТОС PLAZA" приготовила для прекрасных женщин много сюрпризов!

Впервые в Петрозаводске 8 марта в ТРК "ЛОТОС PLAZA" в 13.00 выступит театр на ходулях из Санкт-Петербурга. Артисты точно поразят зрителей своими талантом и ловкостью. Это абсолютно уникальная возможность прикоснуться к прекрасному! Невероятно интересная программа в стиле венецианского карнавала придется по душе каждому. Хорошие эмоции гарантированы!

Также в этот день для всех желающих откроются студии макияжа и праздничных причесок. Вашей даме точно понравится! Отличная возможность примерить на себя новый образ и получить заряд позитива. Начало весны – самое время что-то изменить в себе. А перемены, как известно, всегда к лучшему!

И конечно, "ЛОТОС PLAZA" верен своим традициям: в этом году ТРК подарит представительницам прекрасной половины человечества 1000 цветов!

Приходите 8 марта в ТРК "ЛОТОС PLAZA". Поздравьте любимых женщин красиво!

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