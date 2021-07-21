ТРК «ЛОТОС PLAZA» приглашает в гости на новую площадку для игры в теннис!

Возле ТРК "ЛОТОС PLAZA" появилась новая спортивная площадка, на которой установлены столы для игры в пинг-понг.

Любители настольного тенниса здесь? Эта новость специально для вас! Возле ТРК «ЛОТОС PLAZA» появилась новая спортивная площадка, на которой установлены столы для игры в пинг-понг.

Любой желающий может прийти и совершенно бесплатно отточить свои навыки или просто хорошо провести время с родными и близкими. А может быть, начать с нуля и втянуться? Ведь это очень увлекательная и азартная игра!

ТРК «ЛОТОС PLAZA» продолжает развивать свою прилегающую территорию, чтобы каждый житель нашего города смог найти занятие по интересам. Приходите, играйте, побеждайте и не забудьте ракетки и счастливый мячик. А если у вас нет подходящего арсенала, вы можете купить все необходимое в магазине «Спортмастер» или гипермаркете «Сигма».

Ждем вас всей семьей в ТРК «ЛОТОС PLAZA»!