Трое мужчин обокрали магазин в Петрозаводске и скрылись на авто

Инцидент произошел 7 августа на улице Гвардейской, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В полицию поступила информация о том, что в магазине на улице Гвардейской трое молодых мужчин обокрали магазин и скрылись на автомобиле "ВАЗ-2105". Работники магазина запомнили госномер и сообщили, что машина была красного цвета.
Автомобиль обнаружили на АЗС в микрорайоне Кукковка.
Севшего а автомобиль 25-летнего петрозаводчанина передали полиции.
Ранее росгвардейцы задержали мужчин, сбежавших из магазина в Карелии с 5 флаконами шампуня.
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