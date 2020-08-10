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Трое мужчин обокрали магазин в Петрозаводске и скрылись на авто

Новости. Происшествия
09:45, 11 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Инцидент произошел 7 августа на улице Гвардейской, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В полицию поступила информация о том, что в магазине на улице Гвардейской трое молодых мужчин обокрали магазин и скрылись на автомобиле "ВАЗ-2105". Работники магазина запомнили госномер и сообщили, что машина была красного цвета.

Автомобиль обнаружили на АЗС в микрорайоне Кукковка.

Севшего а автомобиль 25-летнего петрозаводчанина передали полиции. 

Ранее росгвардейцы задержали мужчин, сбежавших из магазина в Карелии с 5 флаконами шампуня.

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