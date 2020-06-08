Жителя Карелии похитили из собственной квартиры

В Муезерском районе трое мужчин обвиняются в похищении человека, сообщили в Следкоме Карелии.

В апреле злоумышленники похитили знакомого из квартиры в поселке Ругозеро Муезерского района. От жителя Карелии потребовали 3,5 миллиона рублей.

Мужчину вывезли за пределы поселка и, угрожая ему, получили 100 тысяч рублей в счет ранее требуемой суммы.

Похитителей заключили под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека.