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Трое петрозаводчан скончались от COVID-19 в инфекционной больнице Карелии

Новости. Общество
09:30, 26 Января 2021
фото: © РИА Новости / Стрингер
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Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии – двух женщин в возрасте 81 года и 38 лет и одного 83-летнего мужчины, сообющили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались женщины 81 года и 38 лет, в госпитале для ветеранов войн скончался 83-летний мужчина. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 217 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 241 человека. Из этого числа заболевших – 224 человека, из них 41 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано за время пандемии 34938 человек.
Выздоровели 29354 пациента, за минувшие сутки ввыписаны по выздоровлению 249 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5612,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2547,7 случая, по Северо-Западу – 4429,7.

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Комментарии

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zanoza
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