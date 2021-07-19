Реклама
Прислать новость
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 3
19.07.2021 16:38
Горит лес по дороге в санаторий "Марциальные воды" в Карелии – нужны волонтеры 6
19.07.2021 11:45
Названы условия повышения пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2
19.07.2021 16:33
Ремонтника электросетей убило током в городе Карелии 6
Сегодня 06:40

Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии

Новости. Происшествия
08:05, 20 Июля 2021
фото: МЧС Карелии

Троих пожарных, которые боролись с огнем в Суоярвском районе Карелии, доставили в Петрозаводск для оказания офтальмологической помощи.

Как сообщили в правительстве Карелии, медицинские организации республики готовы оказывать помощь пострадавшим при лесных пожарах. Так, бригада скорой помощи Суоярвской ЦРБ постоянно дежурит в поселке Найстенъярви. Также в Суоярвский район направили две бригады скорой медицинской помощи из Петрозаводска.

Троих пожарных, которые обратились с травмами в фельдшерско-акушерский пункт, после оценки их состояния доставили в карельскую столицу для оказания офтальмологической помощи. При необходимости специалисты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и стационарную помощь, для этого в больнице подготовили отделение, сообщили в правительстве региона.  

Также бригады скорой помощи Сегежской и Пряжинской районных больниц дежурят на трассе «Кола» рядом с местами лесных пожаров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья

Аналитика

Сегодня 07:48
Обществоведение
«Мы умоляли о помощи» 3
Больше недели пожарные и добровольцы защищают поселок Найстеньярви в Карелии от лесных пожаров.
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 3
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
«Как содрать, а не заработать» 8
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»