Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии

Троих пожарных, которые боролись с огнем в Суоярвском районе Карелии, доставили в Петрозаводск для оказания офтальмологической помощи.

Как сообщили в правительстве Карелии, медицинские организации республики готовы оказывать помощь пострадавшим при лесных пожарах. Так, бригада скорой помощи Суоярвской ЦРБ постоянно дежурит в поселке Найстенъярви. Также в Суоярвский район направили две бригады скорой медицинской помощи из Петрозаводска.

Троих пожарных, которые обратились с травмами в фельдшерско-акушерский пункт, после оценки их состояния доставили в карельскую столицу для оказания офтальмологической помощи. При необходимости специалисты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и стационарную помощь, для этого в больнице подготовили отделение, сообщили в правительстве региона.



Также бригады скорой помощи Сегежской и Пряжинской районных больниц дежурят на трассе «Кола» рядом с местами лесных пожаров.