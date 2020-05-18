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Трое жителей Карелии, искавшие наркотики в лесу, вызвали подозрение у петрозаводчанки

Новости. Происшествия
16:44, 18 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов
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Троих наркоманов задержали в лесу на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №3 в Петрозаводске обратилась обеспокоенная горожанка. Рядом с ее домом в микрорайоне Древлянка неизвестные что-то искали в лесном массиве.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 42-летнюю кондопожанку и двоих петрозаводчан.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия был произведен личный досмотр граждан. У жительницы города Кондопога изъяли пакетик с веществом белого цвета и приспособления для потребления наркотика. В ходе дальнейшего исследования было установлено изъятое вещество - синтетический наркотик весом 0,584 грамма.

У одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом и самодельную сигарету. Согласно заключению эксперта, у гражданина хранилось 0,6 грамма синтетического наркотического вещества. Граждане признались, что хранимое вещество приобреталось совместно для дальнейшего употребления.

По описанным фактам возбуждены уголовные дела. Следствие подозревает граждан в приобретении и хранении наркотических веществ. Ведется расследование.

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