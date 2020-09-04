Трое жителей Карелии оказались в клинике с внебольничной пневмонией

По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, три человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1207 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Ранее сообщалось, что в госпитале для ветеранов войн скончался пожилой мужчина, у которого был обнаружен COVID-19.