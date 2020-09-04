Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице 9
04.09.2020 13:02
Более 16 миллиардов рублей за пять лет получит Карелия на ремонт дорог 7
04.09.2020 17:58
Самый высокооплачиваемый директор школы Петрозаводска стала заслуженным работником образования 2
04.09.2020 14:05
Фрагмент выступления жительницы Карелии на шоу "Голос. 60+" появился в Сети (ВИДЕО) 2
04.09.2020 13:49
Госавтоинспекция сообщила подробности страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО) 1
Сегодня 09:13

В Карелии коронавирус унес жизнь еще одного человека

Новости. Общество
09:29, 05 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

В госпитале для ветеранов войн скончался пожилой мужчина, у которого был обнаружен COVID-19

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1939 года рождения, имевший сопутствующие заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Также подтверждены 33 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 20 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Суккозеро), в Беломорском районе – 4 человека (поселок Золотец – 3, поселок Новое Машезеро – 1), в Олонецком районе – 2 человека (Олонец и деревня Мегрега), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 3, поселок Кааламо – 1), в Прионежском районе – 1 человек (м. Пиньгуба).

Выздоровели еще 42 человека: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 11, в Олонецком районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Костомукше – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Суоярвском районе – 2, в Беломорском районе – 1.

Ранее сообщалось, что в ноябре россиян начнут прививать от коронавируса.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-05 11:56:30
Когда Всевышний Творец решает наказать правителя, то он лишает его в первую очередь рассудка.
кир
2020-09-05 11:08:04
Фигня. И без короны мужики в советское время из автохозяйства умирали в 52 года. Много работали и много пили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

04.09.2020 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 2
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2020 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»