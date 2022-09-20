Трое жителей Карелии перевели неизвестным около двух миллионов рублей

Жители Карелии, якобы спасая средства, перевели деньги телефонным мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился 54-летний местный житель, лишившийся 871 тысячи рублей. Как выяснилось, несколько дней мужчине звонили неизвестные, представлявшиеся работниками банка и портала Госуслуг. Схема была привычной — мужчину напугали, что кто-то берет на его имя кредит. Под руководством «доброжелателей» житель Кеми перевел на неизвестные счета все свои сбережения, а также два взятых кредита. Получив деньги, мошенники признались мужчине, что обманули его. По заявлению было возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказался 43-летний житель Беломорска. Он, избегая якобы потери денег, взял кредит и перевел неизвестным 470 тысяч рублей.

Таким же образом обманули и 61-летнего жителя карельской столицы. Пожилой петрозаводчанин лишился полумиллиона рублей.

В настоящее время полицейские работают по заявлениям потерпевших, выясняются все обстоятельства произошедшего.