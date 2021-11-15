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Трое жителей Петрозаводска в выходные «охотились» за спиртным в гипермаркетах города

Новости. Общество
11:57, 20 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя, сообщили в ведомстве.

Вечером 18 декабря тревожная сигнализация сработала в двух гипермаркетах Петрозаводска. В обоих случаях из магазинов пытались вынести дорогой алкоголь.

В одном гипермаркете 35-летний мужчина пытался пронести в карманах бутылки с вином на сумму более двух с половиной тысяч рублей. В другом — два молодых человека попробовали пронести в сумке две бутылки крепкого спиртного стоимостью более 6 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали их следственно-оперативной группе полиции.

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Комментарии

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кир
2021-12-20 13:17:28
Сначала в магазине, потом за рулем. Пьянство в России никогда не кончится, - сказал кот. :)
Изя
2021-12-20 13:14:56
Полиция то тут при чём ??? Может продавцы молодцы обезвредили воров ???)))) :)
Гость
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