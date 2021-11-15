Трое жителей Петрозаводска в выходные «охотились» за спиртным в гипермаркетах города

Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя, сообщили в ведомстве.

Вечером 18 декабря тревожная сигнализация сработала в двух гипермаркетах Петрозаводска. В обоих случаях из магазинов пытались вынести дорогой алкоголь.

В одном гипермаркете 35-летний мужчина пытался пронести в карманах бутылки с вином на сумму более двух с половиной тысяч рублей. В другом — два молодых человека попробовали пронести в сумке две бутылки крепкого спиртного стоимостью более 6 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали их следственно-оперативной группе полиции.