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Троим жителям Франции грозит тюрьма за сбор черники

Новости. Общество
19:30, 13 Августа 2021
фото: © Анна Терехова / ВК

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У задержанных обнаружили 96 кг ягод.

Жандармы французского города Ремиремон (северо-восток страны) задержали трех человек, которые собрали почти 100 кг черники в мешках и ведрах, тогда как по закону одному человеку разрешается собрать не более 10 кг. Об этом сообщила в четверг в своем Twitter-аккаунте полиция департамента Вогезы, пишет ТАСС.

По ее информации, у задержанных обнаружено 96 кг черники. "Черника крайне популярна, но для приготовления любимого пирога наших бабушек достаточно нескольких сотен граммов", - отметили стражи порядка.

Сбор дикой или некультивированной черники запрещен во Франции в ночное время, одному человеку разрешается собрать не более 10 кг (3 кг для охраняемых территорий). Сбор большего количества расценивается как кража, за которую грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тыс. евро.

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