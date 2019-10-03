Троллейбусное управление Петрозаводска обещает покончить с долгами

Предприятие "Городской транспорт" назвало срок полного погашения налоговой задолженности, рассказали в Минфине Карелии.

Троллейбусное управление обязуется полностью ликвидировать задолженность по налогам в IV квартале этого года. Рассчитаться с долгами предприятие планирует с участием финансовой поддержки администрации Петрозаводска.

Информация об этом появилась по итогам состоявшегося заседания комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".