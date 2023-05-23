Троллейбусы Петрозаводска еще два дня будут ходить по измененным маршрутам

Коммунальщики по 2 июня продлили ремонтные работы в районе Октябрьского проспекта, сообщили в МУП «Городской транспорт».
По причине строительства водопровода улице Московской и перекрестке с Советской троллейбусы №№ 3, 6 и 8 продолжат ходить по измененным маршрутам по 2 июня.
Об этом сообщили на сайте ПМУП «Городской транспорт».
Напомним, все остановки временных маршрутов «Столица на Онего» опубликовала здесь.
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