Троллейбусы Петрозаводска еще два дня будут ходить по измененным маршрутам

Коммунальщики по 2 июня продлили ремонтные работы в районе Октябрьского проспекта, сообщили в МУП «Городской транспорт».

По причине строительства водопровода улице Московской и перекрестке с Советской троллейбусы №№ 3, 6 и 8 продолжат ходить по измененным маршрутам по 2 июня.



Об этом сообщили на сайте ПМУП «Городской транспорт».



Напомним, все остановки временных маршрутов «Столица на Онего» опубликовала здесь.