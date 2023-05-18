Троллейбусы встали в самом центре Петрозаводска из-за обрыва контактной сети

Контактная сеть троллейбусов оборвалась на проспекте Ленина, сообщили наши читатели.

Вечером 27 мая на проспекте Ленина, между перекрестками с Куйбышева и Кирова, остановились несколько троллейбусов. Пассажирам сообщили, что машины дальше не поедут.



Как стало известно позже от читателей «Столицы на Онего», в центре карельской столицы оборвалась контактная сеть.



По данным камер «Ситилинка» к 20.35, три троллейбуса еще стояли на полосе в сторону вокзала.