Троллейбусы встали в самом центре Петрозаводска из-за обрыва контактной сети

Контактная сеть троллейбусов оборвалась на проспекте Ленина, сообщили наши читатели.
Вечером 27 мая на проспекте Ленина, между перекрестками с Куйбышева и Кирова, остановились несколько троллейбусов. Пассажирам сообщили, что машины дальше не поедут.
Как стало известно позже от читателей «Столицы на Онего», в центре карельской столицы оборвалась контактная сеть.
По данным камер «Ситилинка» к 20.35, три троллейбуса еще стояли на полосе в сторону вокзала.
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