«Тропу здоровья» строят в приморском городе Карелии

Первая «тропа здоровья» будет создана в Кемском районе.
Как рассказали в Минспорта Карелии, в Кеми создается первая в районе «тропа здоровья».
Тропа протяженностью 600 метров будет оборудована в городском парке. В настоящее время подрядчик расчистил территорию от кустарника и разработал грунт. Завершено планирование площадки и отсыпка дорожки.
В дальнейшем планируется установить деревянные настилы, скамейки и мосты через реку Малый Пудас.
Как отметили в Минспорта, в Кеми очень популярно скандинавская ходьба, особенно у старшего поколения. Теперь, благодаря «тропе здоровья», в городском парке можно будет и гулять, и тренироваться.
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