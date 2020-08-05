Трудиться до самой пенсии не хочет каждый третий житель России

Почти треть россиян хотели бы завершить карьеру до 55 лет, и женщины о таком желании говорят чаще мужчин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Совместный опрос показал, что почти треть россиян (31%) хотят выйти пенсию до 55 лет, а 69% завершили бы карьеру после 55 лет. При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60-65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет", - говорится в выводах опроса.