Труп мужчины нашли после пожара в бытовке в Петрозаводске

Тело мужчины обнаружено после пожара в бытовке в столице Карелии.

Напомним, в14.52 бытовка загорелась в Петрозаводске на ул. Зайцева, 72. В 16.42 пожар ликвидировали.

Как рассказали "Столице на Онего" в экстренных службах, на месте пожара обнаружен труп мужчины.