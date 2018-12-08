Труп мужчины нашли после пожара в бытовке в Петрозаводске

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Тело мужчины обнаружено после пожара в бытовке в столице Карелии.
Напомним, в14.52 бытовка загорелась в Петрозаводске на ул. Зайцева, 72. В 16.42 пожар ликвидировали.
Как рассказали "Столице на Онего" в экстренных службах, на месте пожара обнаружен труп мужчины.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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