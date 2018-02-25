Труп обнаружили на пожаре в Карелии

Квартира выгорела в городе Лахденпохья минувшей ночью.

По данным МЧС, 25 февраля в 04.17 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района в составе 8 человек и 2 ед. техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме №8 по ул. 50 лет Октября.

В 04:49 пожар был ликвидирован.

Как уточнил "Столице на Онего" источник в оперативных службах, в 12-квартирном доме выгорела квартира.

"На месте происшествия обнаружен труп. Один человек госпитализирован, находится в тяжелом состоянии", - сказал источник.