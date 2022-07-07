Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии

Дорожные рабочие, ремонтирующие мост в деревне Кутижма в Карелии, после снятия асфальта обнаружили под ним останки двух человек.

Очевидцем стал корреспондент «Столицы на Онего».

На месте находки работали сотрудники правоохранительных органов.

По словам местных жителей, участок асфальта, под которым нашли трупы, последний раз ремонтировали в 1970-х годах.